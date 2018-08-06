'İlk soruda elenen Harvardlı'nın arkadaşından açıklama

“Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasında Harvard Üniversitesi'nde eğitim alan Erman Gören, yarışma programında uzun uzun kariyerini anlattı ancak ilk soruda veda etti.

İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan ve bir sene Harvard Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde araştırma için bulunan 38 yaşındaki akademisyen, 250 bin TL kazanmayı hedeflediği yarışmadan eli boş dönmek zorunda kaldı.

"Öğretmen, öğrencilerinden çiçek olmalarını istediğinde öğrenciler hangisini yapıp ses çıkarmadan dururlar?" sorusuna Erman Gören, doğru cevap olan "Kollarını göğüste bağlayıp" yerine "Tek ayak üstünde durup" cevabını verdi.

Elendiğini anlayınca büyük şaşkınlık yaşayan yarışmacı, "Çok garip geldi soru. Neden böyle çiçek olsunlar ki? Hiç böyle bir şey duymadım. Sadece bir metaforu soruyorlar sandım. Çiçeklerin tek ayağı olduğu için bu cevabı verdim" ifadelerini kullandı.

Bu durum sosyal medyanın gündemine oturdu. Erman Gören ile ilgili alay eden bir çok paylaşım yapıldı. Fakat Gören’in akademisyen arkadaşı Özlem Kumrular bu olaya farklı bir açıdan yaklaştı. Instagram hesabından paylaşım yapan Kumrular, Erman Gören ile bir fotoğrafını paylaşarak altına şunları yazdı:

“Şimdi duydum, çok kızdım. İlk soruda elenen Harvard'lı geyiği. Erman aşırı zeki ve bilgili bir akademisyendir. Klasik edebiyattan tasavvufa kadar acccaip geniş bir skalası vardır. Latince ve Yunanca başta olmak üzere çok dil bilir. Yakın arkadaşımın arkadaşı olarak katıldığı Simi tatilimizde her dakika bir şey öğrendim ondan. Çok da eğlendik. Yeni Türkiye'nin ezik cahilleri pek sevinmişler ilk soruda elendiğine. Soru soru değil ki! Ezik sisteme göre yapılmış ilkokul hafıza testi. Çocuk inememiş o seviyeye. Dikkat edin çevrenize, kim size eziyet ediyorsa aşağılık kompleksinden mütevellittir. Bu fotodaki mizanseni neye istinaden yaptık hatırlamıyorum, ama çok eğlenmiştik. Yaşasın Türkiye'ye fazla akademisyenler! Yaşa Erman!”