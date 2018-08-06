İmam hatip iflas etti.

Necati Doğru, bugünkü 'İflas!' başlıklı yazısında, "224 bin kişilik imam hatip kontenjanında 107 bin kişilik kontenjan boş kaldı. Eve en yakın imam hatipleri bile öğrenciler ve aileleri tercih etmedi". dedi.

İŞTE O YAZI:

Kocaeli'de İlahiyat Fakültesi, master ve doktora seviyesinde eğitim veriyor. Sanki yetersiz kalmış, bu kentte binlerce öğrenci master ve doktora yapmak çaresizliğine düşmüş gibi Büyükşehir Belediyesi, kentin en kupon yerinde 12 bin 400 metrekare arsa üzerinde “Dini Yüksek İhtisas Merkezi” yaptırıyor.

Kaça mal olacak?

Bilinmiyor.

Enflasyon yükseliyor. İnşaat maliyetleri de şişmekte. Kocaeli şehrinde vergi veren vatandaşlar; “Böyle bir tesise ihtiyaç varsa bütçesi 7 milyar 700 milyon TL'yi aşan Diyanet İşleri Başkanlığı yaptırsın. Dini tesis niçin belediye parasıyla yaptırılıyor?” diye itiraz ettiler. Uğur ENÇ'in haberine göre, itirazlar Belediye Meclis'inde dile getirildi.

Haklılar.

Dini eğitim iflas etti.

Günlerce yazıldı, konuşuldu. Ciddi uyarılardı. Kulaklar sağır. Yürekler tıkalı. Tek elle tutulur tepki Kocaeli şehrinden geldi.

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İsraf dine göre haramdır. Vazgeçtim haramdan, sevaptan, paradan, puldan fakat çocuklara yazık. Çocukların geleceği din odaklı eğitim sisteminde israf malzemesi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017 2019 Yatırım Planı'nda “Fen liseleri ile imam hatip liseleri arasındaki uçurum” dudak uçuklatmıştı. Fen liselerine: 109 milyon TL. İmam hatip liselerine: 1 milyar 700 milyar TL ayrılmış. İnşaatı devam eden fen liselerine 207 milyon TL, imam hatip liselerine ise 2 milyar 770 milyon TL yapım parası aktarılmıştı. Yani Milli Eğitim Bakanlığı, genel bütçeden aldığı çok yüksek payla en çok imam hatip liselerini gözetti, korudu, destekledi. Ayrıca yine paralar ayırıp; çocukların bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişmelerine destek olsun diye çoğunlukla imam hatip liselerinde “Kuran-ı Kerim Okuma, Hafızlık, Ezan yarışması, 40 Hadis etkinliği” düzenleme, dini kitapları özendirme ve binlerce çocuğu kapsayan “yaz dini eğitim etkinlikleri” de yaptı, yapıyor.

Elde edilen sonuç:

İmam hatip iflas etti.

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Yeni Milli Eğitim Bakanı “iflası” kucağında buldu. Eğitim kalitesi iyi okullara girmek için yapılan LGS sınavına 1 milyon 260 bin öğrenci katıldı. İstediği ilk tercihe giren öğrenci sayısı sadece 33 binde kaldı. Matematikte her 100 öğrenciden 10'u, fen bilimlerinde her 100'den 8'i sıfır çekti. 224 bin kişilik imam hatip kontenjanında 107 bin kişilik kontenjan boş kaldı. Eve en yakın imam hatipleri bile öğrenciler ve aileleri tercih etmedi.