Genç kızı kurtarmak istemişlerdi...

Olay, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı sahil yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kıza yardım etmek isteyen İsmet Menteş ve Samet Kenan (27), kızı kurtarmaya çalışırken suda bir anda gözden kayboldu.

Çevredekiler ile ihbar üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesine ait cankurtaranlar, boğulma tehlikesi geçiren genç kız ile Menteş ve Kenan'ı denizden çıkarttı. Genç kız ve İsmet Menteş ayakta tedavi olurken, Samet Kenan 112 sağlık ekibi tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Menteş'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.