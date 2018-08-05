Komşularının koku ihbarında bulunduğu evde ölü bulundu

Muhittin Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde yalnız yaşayan Hüseyin Öztaş’ın kaldığı evden ağır kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu polise bildirdi.
Kapıyı çilingir yardımıyla açan polis ekipleri Hüseyin Öztaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Öztaş’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı haber alan Öztaş’ın yakınları olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.