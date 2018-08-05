Sivaslılar sosyal medyayı salladı

Sivas Belediyesinin geçmiş yıllarda başlattığı 5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü çağrısı bu yıl da sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sivas Belediyesinin geçmiş yıllarda başlattığı ‘5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü’ çağrısı sosyal medyada bu yıl da geniş yankı uyandırdı. Yurt içinden ve yurt dışından fikre destek veren Sivaslılar, Twitter üzerinde kısa sürede paylaşımın trendtopic olmasını sağladı.

Sivas’ta yaşayan Sivaslılar, Sivas Belediyesinin çağrısını doğru bulduklarını ifade edip, 5 Ağustos’un Dünya Sivaslılar Günü olarak tarihe geçeceğini, artık çok sevdikleri memleketleri ile anılacakları bir günleri olmasının kendilerini mutlu ettiğini söylediler.