DHA/ Olay dün Şile Ağva'da bulunan bir plajda sabah 09.30 sıralarında meydana gelmişti. Ailesiyle birlikte denize gelen 11 yaşındaki Berrak Subaşı amcası ve kardeşleriyle deniz kenarında oynadığı sırada dalgalara kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine Sahil güvenlik, jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilmişti. Denizin dalgalı olması ve havanın kararmasıyla arama kurtarma çalışmalarına ara verilmişti. Çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı. Berrak'ın ailesinin endişeyi bekleyişi ise devam ediyor.
5 Ağustos 2018 14:55
Yürek yakan bekleyiş! Arama çalışmaları sürüyor...
Şile Ağva'da dalgalara kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Berrak'ı arama çalışmaları devam ediyor.
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