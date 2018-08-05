Yine aynı manzara! Kapıları yumrukladılar...

DHA/ Bugün saat 10.00’da başlayıp 75 dakika sürecek olan 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı Samsunda 47 okulda 15 bin 516 adayın katılımı ile başladı.

Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsü içerisinde 26 okulda 8 bin 568 aday, ayrıca Kurupelit Kız Meslek Lisesi ve Garip Zeycan Fen Lisesi’nde 677 aday sınava girdi. Bu bölgelerde sınav nedeniyle bazı yollar trafie kapatıldı. OMÜ’de bazı adaylar sınava geç kalmamak için koşarak okul kapısından içeriye girmeye çalıştı.

Bugün saat 10.00’da başlayıp 75 dakika sürecek olan 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı Samsunda 47 okulda 15 bin 516 adayın katılımı ile başladı.

Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsü içerisinde 26 okulda 8 bin 568 aday, ayrıca Kurupelit Kız Meslek Lisesi ve Garip Zeycan Fen Lisesi’nde 677 aday sınava girdi. Bu bölgelerde sınav nedeniyle bazı yollar trafie kapatıldı. OMÜ’de bazı adaylar sınava geç kalmamak için koşarak okul kapısından içeriye girmeye çalıştı.