Ziya Selçuk'tan imam hatiplere yeni çözüm

Milli Eğitim Bakanlığı’nın liseye geçişte kontenjan sorununu çözmek için gönderdiği genelgede durumu uygun olan imam hatiplere Anadolu Lisesi sınıfı açılması istendi.

Yaklaşık 200 bin öğrenci, liseye geçiş sistemi nedeniyle mağdur oldu. İstedikleri okullardaki kontenjan durumunu e-okul sisteminden anlık takip eden veliler, sorunun biran önce çözülmesini istiyor. Kontenjanlarda ufak değişiklikler olurken MEB yetkilileri, asıl değişikliğin pazartesi gününden itibaren kontenjanlara yansıyacağını söylüyorlar. İl Milli Eğitim Müdürlükleri’ne 20 Temmuz’da talepler doğrultusunda bazı okulların tamamen bazı okulların ise kısmen dönüştürülmesi istendi. Aydınlık’tan Özlem Konur Usta’nın haberine göre,Bakan Ziya Selçuk imzasıyla gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi: “Kamu kaynaklarının verimli kullanılması öğrenci ve veli taleplerine uygun yerleştirme için ikili kayıt bölgeleri başta olmak üzere tercih yaptığı halde yerleşemeyen öğrenciler de göz önünde bulundurularak; Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullardan tür değişikliği yapılarak Anadolu lisesi veya çok programlı Anadolu lisesine dönüştürülebilecek okullar ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullardan fiziki kapasitesi uygun olanların dersliklerinin Anadolu liselerine, bununla birlikte Anadolu liselerine ait bina ve boş dersliklerin de ihtiyaç olması halinde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul türüne dönüşüm ve tahsis taleplerinin müfettiş raporuna bağlı olarak 27 Temmuz 2018’e Bakanlığımıza teklif edilmesi hususunda gereğini rica ederim.”

İHTİYAÇ FAZLASI İMAM HATİPLER DÖNÜŞTÜRÜLMELİ

30 Temmuz’da yapılan yerleştirmeye göre boş kontenjan yüzde 47,69’u imam hatip, yüzde 44,45 meslek, yüzde 4,84’ü Anadolu liselerine ait. MEB’in yazısı, sonuçların açıklandığı 30 Temmuz’dan on gün öncesine ait. Ancak yazıdaki, “bazı öğrencilerin yerel yerleştirmeye başvuru yapmalarına rağmen yerleşemeyecekleri öngörülmekte” ifadesi bakanlığın çıkacak tablonun farkında olduğunu gösteriyor. Gazetelere müjde diye yansıyan “MEB yetkisinin Anadolu lisesi kontenjanları artırılacak gerekirse ikili eğitim olacak” açıklaması da eğitim camiasına beklenen ilgiyi görmedi. Eğitim İş İstanbul 4 Nolu Şube Başkanı Zekeriya Çakmak, bakanlığı günü kurtarmaya değil gerçekçi çözümler üretmeye davet etti. Çakmak Aydınlık’a yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “MEB, okulları imam hatipleştirme çabalarının fiyaskoyla sonuçlandığının farkında. Bir çıkış arıyor. Genelgeye göre uygulama, yerelin inisiyatifine bırakılmış. Aynı çatı altında iki farklı okul türünün olması, bunlardan birinin de imam hatip olması pedagojik açıdan uygun değil. Ortaokullarda imam hatip sınıfları açtılar, koridorları ayırdılar. Öğretmen odalarını ayırdılar. Katlar arasında geçişi engellediler. Ama çok sorun yaşandı. Bu genelge kaos ortamını ortadan kaldırmaz. İkili eğitim de çözüm olmaz. Geçen yıl, 2019’da tekli eğitime geçileceğini söylemişlerdi. İkili eğitim ya da sınıf mevcutlarının arttırılması eğitimin kalitesini düşürür. Günü kurtaracak geleceği bitirecek politikalardan uzak durulmalı. İmam ve hatip ihtiyacına göre gerekli olan imam hatip okulu sayısı belirlenmeli. İhtiyacın dışında kalan bütün imam hatipler Anadolu lisesine ya da düz liseye dönüştürülmeli. Mesleki eğitim kurumları içeriğine uygun olarak yeniden düzenlenmeli ve öğrenciler mesleki ve teknik okullara yönlendirilmeli. Avrupa’da öğrenciler yüzde 70 oranında mesleki eğitim görüyor, bizde oran yüzde 20’lerde. Mesleki eğitim, sanayiye uygun olarak, diğer dersleri de görecek şekilde çağdaş şekilde yapılandırılmalı.”

KARMA EĞİTİM SORUNU

İmam hatiplerin büyük çoğunluğu kız ve erkek olarak ayrılıyor. Zekeriya Çakmak, “Genelgenin uygulanması halinde aynı koridorda bir sınıf Anadolu lisesi müfredatıyla karma eğitim yapacak, yanında yalnızca kızların eğitim gördüğü bir imam hatip sınıfı olacak. Bu mümkün değil, pedagojik de değil” dedi.