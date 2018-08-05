Mahkemeden dehşete düşüren takipsizlik kararı

CEYLAN SEVER - HÜRRİYET/ Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre Üsküdar’da 26 Şubat 2018’de gerçekleşen olay şöyle oldu: T.Y. ve A.O.K birbirlerini tanıdıktan sonra sevgili oldular. Daha sonra buluştuklarında aynı evde kalıp birlikte yaşadılar. Ancak bir süre sonra T.Y. kendisine kötü davranan A.O.K.’dan ayrıldı. İlişkilerinin bitmesini istemeyen A.O.K. birlikteliklerine devam edebilmek için T.Y.’yi defalarca arayarak mesajlar yazdı. Karışıklık bulanmayınca ise beraber oldukları dönemdeki çekilen çıplak fotoğrafları ve videoları göndererek aynı şekilde bu görüntüleri ailesi ve yakınlarına gönderip sosyal medyada yayınlayacağına dair şantaj yaptı. Bunun üzerine endişelenen T.Y. görüntülerinin yakınlarına gönderilmemesi için olay günü 23:30 sularında A.O.K. ile buluşmak için evine gitti. Ancak site görevlisi T.Y.’yi içeri almadı, A.O.K, T.Y.’nin yanına geldi.. İkili burada konuşmaya başladı daha sonra A.O.K.’nın arabasına binerek siteden uzaklaştılar. Taraflar arasında araç içerisinde çıkan tartışma sonucunda A.O.K. T.Y.’yi darp etti. 1 Mart 2018 tarihli raporda T.Y.’de orta derecede kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralanmanın olduğu belirtildi.

MESAJLAR VE GÖRÜNTÜLER DOSYAYA GİRDİ

A.O.K.’nın T.Y.’ye geçtiğimiz Şubat ayında attığı telefon mesajlarında, “Annen baban arap p..leri, sizin ananızı s…rim. ek hamlede baban denen p.çe her şeyi açıklar, her şeyini gösteririm. O… çocuğu videodan sonra seni yaşayamaz hale getiririm bu şehirde. Öldürürüm seni öldürürüm haberin yok” yazdı. Söz konusu görüntülerin bir kısmı T.Y. tarafından soruşturma aşamasında delil olarak sunuldu. Bilirkişiye gönderilen görüntülerin beraberliklerini gösterdiği belirtilerek dava dosyasına kondu.

KENDİSİ DÜŞTÜ YÜZÜNÜ KALDIRIMA ÇARPTI

A.O.K. savcılık sorgusunda T.Y.’den hal ve hareketleri nedeniyle kendisinin ayrıldığını söyleyerek, “Bunu hazmedemedi beni sürekli kıskandı, sürekli beni rahatsız etti. Bu rahatsız vermeleri dayanılmaz olmaya başlayınca yaşadığım sitede T.Y.’nin girişinin yasaklanması için talimat verdim. Ayrıca okuduğum Özyeğin Üniversitesi’nde güvenliğine de bildirimde bulundum. Olay günü benimle görüşmek için ısrarla mesaj attı. Yanına gittim. Sinirle ön koltuğa bindi ve bana vurmaya çalıştı. Cep telefonumu alarak hızlıca araçtan indi. Kendisini durdurmaya çalışırken taksiye binmeye çalıştı. Telefonumu almaya çalışırken ikimiz birlikte yere düştük. Topuklu çizme giydiği için dengesini kaybedip düştü ve yüzünü kaldırıma çarptı. Benimle konuşmaya geldiğinde dudakları şişti. Tahminimce botoks yaptırdığı için düştüğünde kanama meydana geldi” diyerek hiçbir suçlamayı kabul etmedi.

HAKİMLİK SAVCILIĞIN TUTUKLAMA TALEBİNİ İKİ KEZ REDDETTİ

A.O.K. 1 Mart 2018’de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne tutuklama talebiyle sevk edildi. Hakimlik A.O.K.’yı kasten yaralama suçundan adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Bunun üzerine savcılık İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz etti. Ancak Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği 6 Mart 2018’de ikinci kez tutuklama talebini reddetti.

İLK DURUŞMADA TUTUKLANMASI İSTENDİ

İddianamede A.O.K.’nın ilk tensip duruşmasında üzerine atılı suçlardan tutuklanma kararının verilmesi istendi. Hakkında “kemiklerim kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak, şantaj, sesli ve yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret, yaralama, tehdit’ suçlarından 3 yıl 6 aydan 11,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Ayrıca iddianamede T.Y. hakkında mala zarar verme, hakaret, tehdit, iftira, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan takipsizlik kararı verildiği belirtildi.