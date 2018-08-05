Meteoroloji bu defa sıcaklık için uyardı

Geçtiğimiz günlerde yurdun büyük bölümünü teslim alan sağanak yağışlar yerel olarak birkaç bölgeyi etkileyecek. İstanbul ve çevresinde sağanak yağışlar mola verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Denizli, Uşak, Kütahya, Antalya, Osmaniye, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile İzmir ve Manisa’nın doğu, Aydın ve Muğla’nın iç, Hatay ve Kırklareli’nin kıyı, Adana ve Mersin’in iç ve dağlık (Toroslar Mevkii), Eskişehir’in batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıgeçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ilk saatlerde Uşak çevreleri ile Kütahya’nın güney, Afyonkarahisar’ın batı, Manisa’nın doğu ve Denizli’nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

HAVALAR ISINIYOR YAĞIŞLAR MOLA VERİYOR

Özellikle öğlen saatlerinde güneşle beraber sıcaklıklar artıyor. Hafta ortalarına kadar yurdun büyük bölümü günü güneş altında bulutsuz geçirecek.