Olay, saat 13.30 sıralarında Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan 20 katlı inşatta meydana geldi. İnşaatın 13'üncü katında asansör üzerinde çalışan Ramazan Aktaş, dengesini yitirerek 4'üncü kata düştü. Ağır yaralanan Aktaş'ın yardımına koşan arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Ramazan Aktaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Aktaş'ın cesedi morga kaldırıldı.
4 Ağustos 2018 15:57
Başkentte iş cinayeti
ANKARA'da, asansör firmasında işçi Ramazan Aktaş (38), 20 katlı inşaatın 13'üncü katında, asansör üzerinde çalışırken düşerek yaşamını yitirdi.
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