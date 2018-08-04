ÇAĞRI KONCA/BİRGÜN- Eylemde söz alan anne Kadriye Baykal, “14 senedir oğlumu kaybedenler korunmaktadır. İnsan kaybediciler oğlumdan korktular. Ama suçu işlerken ne yerin ne de gökün adaletinden korkmadılar” dedi.

Cumartesi Anneleri’nin her cumartesi Galatasaray Meydanı’nda gerçekleştirdiği buluşmanın 697. haftasında, kayıpların avukatlığını yapmış olan CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu söz alarak, karara bağlanan 10 Ekim davası hakkında konuştu. Kamu görevlilerinin yargı önüne çıkmadığını ve cezaların kamuoyunun gözünü boyamak için verildiğini kaydeden Tanrıkulu, “Biz biliyoruz ki bu katliam devletim gözetiminde ve devlet tarafından önü açılarak yapıldı. Suç ortaklarının yargılanacağı güne kadar mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.

Sonrasında söz alan Tolga Baykal Ceylan’ın annesi Kadriye Baykal, 14 yıldır hukuksuzluklarla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, oğlunun akıbetini ortaya çıkaracak belgelerin dosyada mevcut olduğunu söyledi.

Baykal, “Gerçek ortadadır, gerçek elimdeki fotoğraftadır. Gerçek önünüzdeki dosyadadır” ifadelerini kullandı. Baykal, oğlunu kaybedenlerin 14 senedir korunduğunu belirterek, “İnsan kaybediciler oğlumdan korktular. Ama suçu işlerken ne yerin ne de gökün adaletinden korkmadılar” dedi.

697. hafta basın açıklaması Meryem Bars tarafından okundu. Bars, basın açıklamasında Ağır insan hakları ihlallerine yol açan eylemlerden sorumlu kişilerin hesap vermek zorunda kalmalarını sağlayacak bir adalet sistemi olmadan Türkiye’nin demokratikleşemeyeceğini ifade etti. 24 yaşında ve İTÜ öğrencisi olan Tolga Baykal Ceylan’ın tatil için İğneada’ya gittiğini, annesini arayıp İğneada’ya ulaştığını söylediğini söyledi. 10 Ağustos 2004’ten sonra Tolga’dan bir daha haber alınamadığını kaydeden Bars, dosya üzerindeki soru işaretlerinin 14 yıldır açığa kavuşturulmadığını, Tolga’nın akıbetinin karanlıkta bırakıldığını vurguladı.