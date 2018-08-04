Çikolatayla kandırdığı çocuğa dehşeti yaşattı!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şehir merkezinde bir mahallede komşuları olan 8 yaşındaki kız çocuğunu “Çikolata alacağım şeker alacağım” diye kandırıp yaklaşık 1 ay cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen S.Y. adlı kişiyi, küçük kız önce arkadaşına sonra annesine anlattı.

Ailenin durumdan haberdar olması üzerine küçük kızın babası, S.Y. adlı kişiyi sokak ortasında bulup darp etmeye başladı. Kavgayı görenlerin ihbarı sonucu olay yerine gelen polis ekiplerine durumu anlatan küçük kızın babası S.Y.’den şikayetçi oldu.

Polis tarafından gözaltına S.Y. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan doktor kontrolünden geçen ismi açıklanmayan 8 yaşındaki kız çocuğunun uzman pedagoglarca ifadesi alındı. Küçük kızın beyanlarına göre, S.Y. adlı komşularınca çikolata ve şeker alma bahanesiyle yaklaşık 1 aydır cinsel tacize maruz kaldığı ortaya çıktı. S.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Osmaniye kapalı cezaevine gönderildi.