Türkiye'nin kayıp çocuk bilançosu

HÜSEYİN ŞİMŞEK -BİRGÜN/ Türkiye İstatistik Kurumu, 2017 yılında 381'i yabancı uyruklu 11 bin 563 çocuğun kaybolduğunu açıkladı.



İstatistiklere göre, 2008 yılında 4 bin 517, 2009 yılında 5 bin 81, 2010 yılında ise 8 bin 81 çocuk kayboldu. 2011 yılında 10 bin 67, 2012 yılında 12 bin 474, 2013 yılında 16 bin 218, 2014 yılında 18 bin 696, 2015 yılında 17 bin 706 ve 2016 yılında ise 11 bin 691 çocuk için kayıp başvurusu yapılırken geçen yıl da 11 bin 563 çocuk kayboldu. TÜİK verilerine göre geçen yıl 273’ü erkek, 108’i ise kız olmak üzere 381 yabancı uyruklu çocuk kayboldu.

5 BİN KIZ ÇOCUĞU KAYIP

TÜİK’in 2017 verilerine göre, kayıp 11 bin 563 çocuğun 5 bin 756’sını kız çocukları oluştururken 5 bin 807’sini ise erkek çocuklar oluşturdu. 11 yaş ve altı kayıp kız çocuğu sayısı 216, 15-17 yaş arası kız çocuğu sayısı ise 4 bin 121 oldu.

TÜİK verilerine göre, 2017 yılında kız çocukları en fazla İstanbul’da kayboldu. 507 çocuk İstanbul’da kaybolurken bu kenti Bursa, Kayseri, Ankara, İzmir ve Adana izledi.

ÜÇTE BİRİ UYUŞTURUCU KULLANIYOR

2017 yılında kaybolan çocuklar ile ilgili TÜİK verileri incelendiğinde ürkütücü bir tablo daha ortaya çıkıyor. Buna göre kaybolan 11 bin 563 çocuğun yüzde 30.6’sı yani 3 bin 543’ü uyuşturucu madde kullanıyor.

"YENİ DÖNEMİN İPUÇLARI"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi de TÜİK verilerine dikkati çeken bir rapor hazırladı. Verilere göre kaybolduğu ifade edilen çocukların 2 bin 315’inin "evden kaçan çocuklar" olduğunu belirten İlgezdi, “Çocuklarımızın kaçma, kaybolma nedenlerini, bulunma oranlarını, bulunma sürelerini, kaybolan çocukların ailelerinin sosyo-ekonomik durumlarını, eğitim düzeylerini, aile yapılarını bilmiyoruz. Hükümetin 2013-2017 yıllarını kapsayan, eylem planı kâğıt üzerinde kalmaktan öteye gitmedi. Bugüne kadar bütüncül bir ‘Ulusal çocuk politikası’ oluşturulmaması da bize yeni dönemin ipuçlarını da veriyor” dedi.