888 kilometre duvar tamamlandı!

FEVZİ KIZILKOYUN - HÜRRİYET/ İçişleri Bakanlığı’nca yapılan çalışmalarda 2 bin 949 kilometrelik doğu ve güneydoğu kara sınır hattının 888 kilometrelik bölümü modüler beton duvarla ve tellerle örüldü. Bu kapsamda, güney sınırının (911 km’lik Suriye sınırının Asi ve Dicle nehirleri dışında kalan) 828 kilometrelik kısmında modüler beton duvar yapılması planlanırken, şuana kadar 802 kilometrelik kısmında duvar örülme çalışması tamamlandı. Doğu’da ise 144 kilometrelik İran-Ağrı-Iğdır sınır hatının 86 kilometrelik bölümünde modüler beton duvar montajı yapıldı. Terör örgütü PKK’nın sızma yaptığı, eylemci gönderdiği İran-Hakkari sınırının 43 kilometrelik kısmında ise modüler beton duvar, devriye yolu inşası projesi tamamlandı. Önümüzdeki ay bu bölgede duvar örme ve devriye yolu açma çalışması başlayacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 2 bin 949 kilometre uzunluğundaki doğu-güneydoğu kara sınırının bin 015 kilometrelik kısmı modüler beton duvarlarla örülmüş olunacak.

GÜNEŞ ENERJİSİYLE AYDINLATILMA

Sınır hattının 340 kilometrelik alanında ise yeni aydınlatma tesisi yapıldı. Şanlıurfa-Suriye sınırında ise ilk kez güneş enerjisiyle aydınlatma sistemi kuruldu. En uzun hat olan Suriye-Şanlıurfa sınır hattında kullanılmaya başlanan güneş enerjili aydınlatma sistemi başarılı olması durumunda, bu sistem Suriye sınırının tamamında uygulanmaya başlanacak. Gürcistan, Ermenistan-Ardahan sınır hatında ise aydınlatma, kamera takip sistemi ve güvenlik sensörleri kurulmasına başlandı. Bunların tamamlanmasıyla Türkiye’nin 802 kilometrelik uzunluğunda olan mevcut aydınlatma sistemi, 969 kilometreye ulaşacak.

GÖZETLEME KULESİ, TEL ÖRGÜ

Afrin ve İdlib’e geçişlerin yapıldığı Suriye-Hatay sınır hattı boyunca ise yasa dışı geçişlerin yoğun olarak yaşandığı Yayladağı, Reyhanlı ve Hassa ilçelerinin bazı bölgelerine 38 kilometrelik bölümünde yüksek güvenlikli tel çit yapıldı. Yine 223 kilometrelik Şanlıurfa-Suriye sınırında 7 adet gözetleme kulesi, 16 adet termal kamera, 19 adet solar sistem, 15 adet noktasal ledli aydınlatma armatürü kuruldu.