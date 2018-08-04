4 Ağustos 2018 14:23

Suriyelilerin bayram geçişi sürüyor

Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis'e gelen Suriyeli sığınmacıların Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişi sürüyor.
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DHA/ Kilis Valiliği'nin izniyle Kurban Bayramı kapsamında 18 Ağustos tarihine kadar ülkelerine geçiş yapmak isteyen Suriyeliler, online randevu aldıkları tarihte Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. Burada işlemlerini yaptıran Suriyelilerin ülkelerine geçişleri sürüyor. AFAD tarafından kurulan dev çadırlarda işlem yaptıran Suriyeliler arasında zaman zaman izdiham yaşandığı görüldü.

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