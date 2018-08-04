Staj yaptığınız yerde işe başlamanızı sağlayacak 5 taktik

İş yaşamına hızlı bir adım atabilmenin en önemli sırrı staj yapılan yerde kendini göstermekten geçiyor.

Hürriyet- İşte staj yaptığınız yerde işe başlamanızı sağlayacak öneriler...

İş yaşamına başlamak ve bu zorlu dünyada kalıcı olmak elbette kolay değil. Özellikle tecrübesiz ve yeni mezun gençlerin hayalindeki işe kavuşmaları zaman alıyor. Bu süreçte, kariyer açısından önemli bir yere sahip olan ve işverenlerin dikkat ettiği noktaların başında iyi bir eğitimden sonra staj geliyor.

Yurt içinde veya yurt dışında staj yapmak, hem mesleki ve teknik bilgiyi öğrenme hem de iş yaşamına alışma açısından oldukça önemli bir süreç. Bu nedenle yeni mezun gençlerin bu süreci çok iyi takip etmesi ve dikkate alması gerekir. Staj yapılan yerin gelecekteki iş yeriniz olması da mümkündür. Bunu başarmak kolay değil ancak imkansız da değil.

Staj Yerini Dikkatli Seçin

Çoğu üniversite mezunu ya da öğrencisi, staj dönemini bir an önce atlatılması gereken bir süreç olarak görüyor. Halbuki staj, meslekte karşılaşılacak yerler hakkında bilgi veren kurslar niteliğindedir. Dolayısıyla meraklı olmak ve öğrenme edinimine açık olmak gerekir. Staj yapacağınız yerde devam etmek istiyorsanız ilk adımı tıpkı iş seçiyormuş gibi seçmelisiniz. Staj yerinizin size en çok yarar sağlayacak firmalar olmasına özen gösterin. Bu yerde kalmak için çalışma arkadaşlarınızla ve iş sahipleriyle iyi bir iletişim içerisinde olmalı ve burada kalıcı olarak devam edecekmiş gibi davranmalısınız.

Yeteneklerinizi Ön Plana Çıkarın

Günümüzde sadece bir alanda uzman olmak, başarılı bir kariyer sahibi olmak için yeterli değil. Staj döneminde, sadece teorik ve üniversite eğitim müfredatına bağlı eğitimlerin bir sonucu olduğunuzu göstermeyin. Üniversite sürecinde öğrendiğiniz, mesleğinize katkı sağlayacak konuları staj döneminde kullanmaya özenli olun ve nitelikli bir eleman olduğunuzu gösterin.

Disiplinli Olun

İş ahlakı ve disiplini, staj sonrasında da size olumlu etki kazandıracak en önemli unsurdur. Bu nedenle işe zamanında gelmeye ve gerekli kurallara uymaya özen gösterin. Kılık kıyafet de bu sürece dahildir.

Referans Almaya Çalışın

Staj yaparken size yol gösteren diğer üst birimlerle etkili iletişim kurmaya dikkat edin. Staj döneminde adınızdan söz ettirmek, iş başvurunuzda işinize yarayacaktır.

Hedeflerinizi Belirleyin

Staj döneminde işinizde başarılı olmayı hedefleyin ve kariyerinize aynı şirkette devam etmek istediğinizi gösteren sorumluluklar alın. Bu dönemde idealist olmak, iş sahiplerinin takdirini kazanmanızı sağlayacaktır.