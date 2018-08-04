İhraç edilmişlerdi: Kaçarken böyle yakalandılar

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen "FETÖ" soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 3 komiser, sınır devriyesi Hudut Kartalları ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, 54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Kartalları, Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede 3 kişi yakaladı.

Yapılan incelemede, bu kişilerin "FETÖ/PDY" soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilmiş eski komiserler Ramazan S. (33), Bahtiyar Ş. (27) ve Burhan S. (32) olduğu tespit edildi. Şüpheliler sınır karakolundaki işlemlerinin ardından Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.