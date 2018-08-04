TMMOB: 'Mücadeleye devam edeceğiz'

10 Ekim Katliamı Davası karar duruşması sonrasında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından mahkeme sürecine ve karara ilişkin bir basın açıklaması yapıldı.

"Eksik adalet, adalet değildir!" diyen Koramaz, "Bizler 10 Ekim’de kaybettiğimiz arkadaşlarımızı unutmadığımız gibi, katliamın sorumlularını da unutmayacağız, unutturmayacağız. Patlamalar sonrasında yaralılara gaz bombalarıyla, basınçlı suyla saldıran emniyet yetkililerini unutmayacağız. Katliamın sorumlularını gizlemek için 'kokteyl örgüt' açıklamasını yapan dönemin Cumhurbaşkanını unutmayacağız. 'Katliam sonrası oylarımız artışa geçti' açıklamasını yapan dönemin Başbakanını unutmayacağız" ifadelerini kullandı.



Koramaz, "İnsanlığa karşı işlenmiş bu büyük suçun parçası olan herkes yargılanıncaya, hak ettikleri cezayı alıncaya kadar hukuki mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Koramaz tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Türkiye tarihinin en büyük kitle kıyımı olan 10 Ekim Katliamı davasında karar açıklandı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 9 sanığa “Anayasal düzeni ihlal” suçundan birer kez, “kasten öldürme” suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Tutuklu yargılanan diğer 10 sanık da örgüt üyeliği ve çeşitli suçlardan ceza aldı. Firari 17 sanığın ise davası ayrı bir dosyada görülmeye devam edecek.

İki yıldır devam eden mahkeme süreci boyunca yaptığımız her açıklamada, davanın eksik yürütüldüğünü, saldırganlar yargılanırken, saldırının gerçekleşmesine adeta göz yuman sorumluların görmezden gelindiğini dile getirmiştik.

Mahkeme kararı, dava sürecine ilişkin eleştirilerimizi bir kez daha haklı çıkardı. Mahkeme heyeti saldırganları cezalandırırken, saldırının gerçekleşmesinde sorumluluğu olan kamu görevlilerini mahkeme huzuruna bile çıkartmadı.

Oysa dava boyunca, katliamı gerçekleştiren sanıkların istihbarat birimlerinin takibinde oldukları, canlı bombalara ilişkin listelerin ortaya çıktığı, tüm bunların dinlenen telefonlarda açık açık konuşulmasına rağmen hiçbir işlem yapılmadığı, Gaziantep başta olmak üzere bölge illerinde örgütlenme faaliyeti yürüten IŞİD üyelerine göz yumulduğu, canlı bombaların adeta ellerini kollarını sallayarak Gaziantep’ten Ankara’ya kadar geldikleri açık biçimde ortaya çıkmıştır.

Dolayısıyla sadece kendini patlatanlar ve suç ortakları değil, tüm bu yaşananlarda katkısı bulunan, sorumluluğu olan her kademedeki kamu görevlileri de kasten bu katliama ortak olmuşlardır. Kamu görevlilerinin görev suiistimalleri açıkken, dosyaya giren belgelerde açıkça yazmaktayken, buna ilişkin hiçbir işlem yapılmamış, sorumlular mahkeme önüne çıkartılmamıştır.

Bu tarihe karşı bir suçtur. Bu insanlığa karşı bir suçtur. Bu çocuklarımıza, 10 Ekim günü yitirdiğimiz canlara karşı suçtur.

Eksik adalet, adalet değildir! Bizler 10 Ekim’de kaybettiğimiz arkadaşlarımızı unutmadığımız gibi, katliamın sorumlularını da unutmayacağız, unutturmayacağız. Patlamalar sonrasında yaralılara gaz bombalarıyla, basınçlı suyla saldıran emniyet yetkililerini unutmayacağız. Katliamın sorumlularını gizlemek için “Kokteyl Örgüt” açıklamasını yapan dönemin Cumhurbaşkanını unutmayacağız. “Katliam sonrası oylarımız artışa geçti” açıklamasını yapan dönemin Başbakanını unutmayacağız.

İnsanlığa karşı işlenmiş bu büyük suçun parçası olan herkes yargılanıncaya, hak ettikleri cezayı alıncaya kadar hukuki mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Unutmayacağız, unutturmayacağız, unutursak kalbimiz kurusun!"