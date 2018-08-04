MEB'de kontenjan krizi: Hapis cezası çıkabilir

Hürriyet eğitim editörü Nuran Çakmakçı, MEB'de yaşanan LGS krizinin perde arkasına ait çarpıcı bilgiler paylaştığı analizinde, görevden alınan isimlere yenilerinin de eklenebileceğini ve bazı bürokratların hapse girebileceğini yazdı.

Her yeni bakanın çalışacağı ekibi kendisinin kurduğunu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da göreve başlarken elinde ekibinin listesi olduğunu yazan Çakmakçı, "Ancak koltuğa oturur oturmaz kucağında LGS yerleştirmelerindeki sorunla karşılaştı. Hem öğretmen, hem velilerden gelen şikâyetlerin ardından konuya eğildiğinde sorunun görünenden daha büyük olduğunu gördü. Sınav ve yerleştirmelerde yapılan hatalı işlemler, öğrencilerin yerleşememesi, “her öğrenci evine en yakın okula gidecek” sözlerinin tutulamaması üzerine bu operasyonu erken başlattı ve bu işte sorumluluğu olan iki üst düzey yöneticiyi görevden aldı." diyerek olayın perde arkasında yaşananları aktardı.

6 DAİRE BAŞKANI

Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Bayram Çetin ve bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt sadece görevden alınmadı. İkisi hakkında da disiplin soruşturması açıldı.

MAKAM ODASINA ÇİLİNGİRLE GİRİLDİ

Muhterem Kurt'la ilgili duyduğum bir şeyi daha aktarmam lazım. Müsteşar Yardımcısı, görevden alındığı tebliğ edilmesine rağmen makam odasını boşaltmadığı gibi kapısını kilitleyip binadan ayrılmış. Çağrılara yanıt da vermeyince tutanak tutularak ve kameralı kayıt altına alınarak kapısı çilingir yordamıyla açılıp odasındaki eşyalar tutanağa geçirilerek incelemeye alınmış.

Edindiğim bilgiye göre soruşturmalar iki kişiyle sınırlı değil; genel müdürlükteki 6 daire başkanı da kapsama alındı. Bakan Ziya Selçuk , öğrencileri bu sistemde mağdur eden kim varsa, onunla ilgili işlem yapmaya kararlı. Bu soruşturma sonucunda Çetin ve Kurt’la birlikte diğer yöneticiler, ihmal veya kötü niyet bulunursa uyarma, kınama, maaş kesimi gibi hafif cezalarla kurtulabilirler. Ancak ihmalin büyüklüğüne göre iş mahkemelik olabilir ve memuriyetten men, kademe ilerlemesini durdurma cezası ile karşılaşabilirler. Kamu zararı halinde ise ceza hapse kadar gidebilir.

Öte yandan diğer iki yönetici ile aynı zamanda görevden alınan YEĞİTEK Genel Müdürü Bilal Tırnakçı’nın sınavlarla ilgisi bulunmuyor. Okullarda akıllı tahta ve tablet dağıtımını içeren Fatih projesinden sorumlu Tırnakçı’nın bu projede alımlar nedeniyle devleti zarara uğrattığı iddiaları üzerine görevden alındığı ve hakkında soruşturma açıldığı konuşuluyor. Görevden alınan ve hakkında soruşturma başlatılan diğer bir isim ise Strateji Geliştirme ve Mali İşler Daire Başkanı Nurettin Konaklı. Konaklı’nın görevine vekaleten Daire Başkanı Fazlı Sarı getirildi bile. Görevden alınan bir diğer isim de Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu.

2017 SAYIŞTAY RAPORLARI

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör de görevden alınarak soruşturma başlatıldı. Bu isimlerle ilgili de 2017 Sayıştay raporları gerekçe gösteriliyor. İkisi LGS sınavıyla 3’ü ise başka nedenlerle görevden alınan yöneticilere anlaşılan yakın zamanda başka isimler de eklenecek.