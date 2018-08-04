DHA/ Keles İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocayayla mevkisinde ormanlık bölgede 20 gün önce belirlediği kenevir tarlasını izlemeye aldı. Ekipler, tarlaya gelerek kenevirleri sulayan O.D.'yi suçüstü yakaladı. Tarlada, uyuşturucu yapımında kullanılan 18 kök Hint Keneviri ele geçirildi. O.D.'nin, ilçede bir okulda müzik öğretmeni olarak görev yaptığı belirlendi. Şüpheli O.D., jandarmadaki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.
4 Ağustos 2018 12:42
Müzik öğretmenine kenevir sularken suçüstü!
Bursa'nın Keles ilçesinde, müzik öğretmeni O.D., tarlada yetiştirdiği Hint kenevirlerini sularken yakalanarak gözaltına alındı.
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