DHA/ Olay Yağdere mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Kızılırmak, Şükran Çakır ve Yunus Kızılırmak denize girdi. Suda çırpınmaya başlayan 3 kişi gören cankurtaranlar müdahalede bulundu. Denizden çıkarılan 3 kişiye ilk müdahale sahilde yapıldı. Hüseyin Kızılırmak (49) müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybett
4 Ağustos 2018 12:34
Riva'da can pazarı!
Beykoz Riva'da denize giren 1 kişi boğuldu.
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