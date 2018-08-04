O ilçe beşik gibi sallanıyor!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre,ilk sarsıntı saat 08:47 de merkez üssü Andırın ilçesi Bulgurkaya köyü olan 3.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Bu depremin hemen ardından saat 10.09'da yerin 8 km derinliğinde merkez üssü Andırın Alameşe köyü olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Son deprem ise yine saat 10.50’de yerin 24 km altında merkez üssü Andırın merkez olan 2.4 büyüklüğünde kaydedildi. Ardı arda meydana gelen depremler başta Kahramanmaraş,Osmaniye,Kadirli olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem dolayısıyla ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken ardı ardına yaşanan 3 deprem kentte kısa süreli paniğe yolaçtı.