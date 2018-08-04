İntiharın ardındaki gerçek yürekleri yaktı

Trabzon’un Düzköy ilçesinde boş bir evde tavana iple asılı cesedi bulunan Fatma B.’nin, 2016 yılında, Bodrum’daki bir ilkokulda öğrenim görürken, 6 arkadaşıyla birlikte, öğretmenleri M.G.’nin tacizine uğradıklarını belirterek şikayetçi oldukları ortaya çıktı. Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonunda, Fatma B.’ye yönelik taciz suçlamasından beraat eden M.G.’nin, diğer çocuklara yönelik davranışları için ise 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve kararın kesinleştiği belirtildi. Öğretmeninin, kendisine yönelik taciz suçlamasından beraat etmesinden sonra, Fatma B.’nin psikolojik destek almaya başladığı ifade edildi.

Vatan Gazetesi'nin haberine göre, Fatma’nın kaybıyla sonuçlanan olay, önceki akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çayırbağı Mahallesi’nde meydana geldi. Tatil için Muğla’dan ilçeye gelen Fatma B. ortadan kayboldu. Aramaya çıkan aile bireyleri, boş bir evde ortaokul öğrencisi Fatma B.’yi iple tavana asılı buldu. İpi kesip Fatma B.’yi indiren yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatma B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR

Yapılan incelemenin ardından Fatma B.’nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. İntihar ettiği üzerinde durulan Fatma B.’nin cenazesinin, Tonya ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.