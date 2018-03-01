Cezaevlerinde 402’si ağır bin 154 hasta tutuklu var

İHD Hapishaneler Komisyonu, cezaevlerinde 402’si ağır 1154 hasta tutuklunun olduğunu duyurdu. İhlallere de dikkat çeken komisyon, Adalet Bakanlığı verilerine göre 20 bin tutuklunun yerde yattığını kaydetti.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Hapishaneler Komisyonu, Türkiye cezaevlerindeki hasta tutuklular listesini güncelleyerek, hasta tutukluların durumuna dikkat çekti. İHD İzmir Şube binasında yapılan açıklamaya İHD Hapishanelerden ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Necla Şengül ve Merkez Hapishaneler Komisyonu Üyesi Nehir Bilece katıldı.

İHD’nin hasta tutuklular listesinde 402’si ağır 1154 kişi olduğunu söyleyen Şengül, 402 tutuklunun derhal serbest bırakılmasını istediklerini kaydetti. Geriye kalan tutukluların da tedavilerinin ivedilikle yapılması gerektiğini kaydeden Şengül, cezaevlerindeki tutukluların tedavileri yapılmadığı sürece diğer hasta tutukluların da ağır hasta tutuklular listesine girecek hale geleceklerini dile getirdi.

Ardından Bilece komisyonun raporunu açıkladı. Adalet Bakanlığının 2 Kasım 2017’de verdiği bilgilere göre cezaevlerinde toplam 228 bin 993 tutuklu/hükümlü olduğunu kaydeden Bilece, AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında ise tutuklu/hükümlü sayısının 59 bin 429 olduğunu hatırlattı. Türkiye’de toplam 386 cezaevinin olduğunu ve kapasitesinin 208 bin 830 olduğunu kaydeden Bilece, Adalet Bakanlığının verilerine göre 20 bin tutuklunun yerlerde yattığını söyledi. İHD’nin 1 Mart 2018 verilerine göre cezaevlerinde 402’si ağır olmak üzere 1154 hasta tutuklu olduğunu kaydeden Bilece, tutukluların durumunun OHAL ve KHK dönemlerinde daha da ağırlaştığını söyledi. Adli tıp kurumunun (ATK) resmi bilirkişilik uygulamasına son verilmediği sürece sorunların devam edeceğini kaydeden Bilece, ATK’nin tek resmi yetkili kurum olmaktan çıkarılması gerektiğini söyledi.

TEK TİP KIYAFET VE AYAKTA SAYIM DAYATMASI

Tek tip kıyafet uygulaması dayatmasıyla birlikte cezaevlerinde hak ihlallerinin de arttığını kaydeden Bilece, “Tek tip elbise kararı, kendisini mahpuslara ayakta sayım dayatması ve kabul etmeme halinde şiddet ve yaralanmalara varan saldırılar şeklinde İskenderun, Osmaniye, Elazığ, Ermenek, Rize, Bursa, Akhisar, Van, Tekirdağ, Bayburt, Kırıklar, Şakran hapishanelerinde göstermeye başlamıştır” diye aktardı. (İzmir/MA)