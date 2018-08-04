Gökçek'in projesine talip yok: Hurda olacak

Ankapark'ın işletme ihalesi 4. kez ertelendi. İşletme için hiçbir firma teklif vermedi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 3 milyar TL harcadığı ve “En büyük projem” dediği, Başkent’in de kara deliği haline gelen Ankapark’ın işletme ihalesi teklif veren firma olmaması nedeniyle 4. kez ertelendi.

‘İhalede halk adına istekli’

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yasaya aykırı şekilde 29 yıllığına tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisindeki Ankapark’ın işletme ihalesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Encümen Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Ankapark ihalesinin yapıldığı salon dışında “Talipli var mı, istekli var mı?” sorusunun yönetilmesi üzerine Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kent İzleme Merkezi’nden Redife Kolçak, “Halk adına istekliyiz” karşılığını verdi. Kolçak bunun üzerine ihale salonuna davet edildi.

“Kamu zararının önünü geçebilmesi adına halk adına Ankapark’ın tasfiye edilmesini ve içindeki oyuncakların hurda ihalesinin yapılması talebini” ihale komisyonuna ileten Kolçak, hurda ihalesinden elde edilen gelirin de belediye bütçesine kaydedilerek kamu zararının önlenmesi önerisinde bulundu. Kolçak, “Halk adına Ankapark’ın AOÇ’ye iade edilmesini talep ediyoruz. 2886’ya göre ihale edilmesi yönteminin başarısız olduğu ortadadır. Artık bu yöntemden vazgeçilerek, halkın ve kamunun zararı engellenmeli” dedi.

‘Gökçek’ten tazmin etsinler’

Ankapark’ın işletme ihalesinin de hukuksuz olduğunu belirten Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bu bir ihanet inşaatıdır. Ankapark’ın işletmesi ne hukuken ne de ekonomik olarak mümkün değil, hurda karşılığı söküm ihalesi yapsınlar, kamu zararını da Gökçek’ten tazmin etsinler” dedi.