Hakkari’de hain saldırı! Çok sayıda yaralı var...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar Meskan Tepe mevkiinde teröristlerin daha önceden yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu görevden dönen zırhlı polis aracında bulunan 8 polis yaralandı.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik kuvvetleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polislerden 1'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, PKK’lı teröristlerce önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı (EYP), zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada 1’i ağır 8 Özel Harekat polisi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yüksekova ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çobanpınar Köyü Meskan Tepe mevkiinde meydana geldi. Meskan Tepe mevkiinden görevden dönen ve kirpi olarak adlandırılan zırhlı polis aracının geçişi sırasında, PKK’lı teröristlerin yola önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada 1’i ağır 8 Özel Harekat polisi yaralandı. Olayın ardından bölgeye ambulanslar ve ekipler sevk edildi. Yaralı polisler ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi aldına alınırken, bölgede teröristlere yönelik hava destekli operasyonlar başlatıldı.