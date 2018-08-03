Suriyeli kadın boğularak öldürüldü

Suriyeli Melek Akta, Bursa'da yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Yapılan incelemede Akta'nın boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Bursa’da yaşayan Suriyeli Melek Akta, evinde ölü olarak bulundu. Akta’nın plastik kelepçe ile boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Musab Kuvara, eve geldiğinde annesi Melek Akta’yı elleri bağlı şekilde hareketsiz buldu. Kuvara’nın komşulara haber vermesi ardından polise ihbarda bulunuldu. Polis ekipleri, Akta’nın plastik kelepçe ile boğularak öldürüldüğünü belirledi.

Melek Akta’nın, Suriye’de Mahmud Kuvara’dan boşandıktan sonra 6 çocuğuyla Bursa’ya geldiği öğrenildi. Polis, Akta’nın 4 oğlu ile peşinden Bursa’ya gelen ve başka bir evde oturan eski eşi Mahmud Kuvara’yı, bilgilerine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.