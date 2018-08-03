PKK katliama kılıf uydurdu: Yanlışlık sonucu!

PKK, Hakkari’de Nurcan Karakaya adlı asker eşi ve bebeğinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili ‘‘Eğer böyle bir şey yaşanmışsa kesinlikle yanlışlık sonucu yaşanmış bir durumdur” dedi.

Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya’nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK’lıların önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etmişti. Patlamada 25 yaşındaki kadın yaşamını yitirmiş, 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ise ağır yaralanmış ancak kurtarılamamıştı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre PKK’nın askeri kanadı HPG-BİM, ‘bu bölgede son dönemde saldırılar düzenlediklerini, ancak bu olayın kendi mensupları tarafından gerçekleştirildiğinin doğrulanamadığını’ duyurdu.

Karakaya ve bebeğinin hedef alınmadığının belirtildiği açıklamada “Eğer böyle bir şey yaşanmışsa da kesinlikle yanlışlık sonucu yaşanmış bir durumdur” ifadesi yer aldı.