Yavuz Bingöl'den bir özür daha

Yavuz Bingöl geçtiğimiz hafta bir röportajında “Kusura bakmasınlar. Ben manav Mehmet Efendi değilim. Bilinçli bir seçmenim” açıklamasıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

HÜRRİYET - Gelen eleştiriler üzerine Bingöl, manavlardan özür dilemiş ve sözlerinin yanlış anlaşıldığını açıklamıştı.

Yavuz Bingöl: Ben manav değilim bilinçli seçmenim

Yavuz Bingöl bugün Meyve-Sebze ve Pazarcılar Federasyonu Başkan vekili Mehmet Emin Yarar ve Manavcılar Odası Başkanı Sinan Çınar ile bir araya geldi. Sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Bingöl, 'tekrar herkesten özür dilerim' dedi.

Yavuz Bingöl’ün; ilerleyen zamanlarda pazar ve manavları dolaşarak bizzat gönül alacağı da sözlerine ekledi.

Yavuz Bingöl'ün özrünü kabul eden Meyve-Sebze ve Pazarcılar Federasyonu Başkan vekili Mehmet Emin Yarar, olayın tatlıya bağlandığını ve sorunların çözüldüğünü söyledi.