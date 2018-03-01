Jandarma bölge komutanı generale FETÖ şoku

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında darbeciler arasında iletişimi sağlamak için, 190 adet telsizin dağıtılması emrini verdiği iddia edilen, hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamasıyla dava açılan Kastamonu eski Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Faruk Bal, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasında, mahkeme başkanı, sanık Faruk Bal'a son sözlerini sordu. Sanık Bal, iddia edildiği gibi telsizleri dağıtma emrini vermediğini, 12 Temmuz'da Jandarma Genel Komutanlığının direktifleri ile telsizlerin istenildiğini öne sürdü.

Bal, hakkındaki suçlamalarla ilgili delillerin tam olarak toplanmadığını belirterek mahkemeden delillerin toplanılması için süre istedi. Bal'ın avukatı da mahkemeden süre talep etti. Ancak, mahkeme başkanı, davada karar aşamasında gelindiğini belirterek sanık Bal'ın taleplerini reddetti.

MAHKEME KARARINDA İNDİRİM HÜKÜMLERİNİ UYGULAMADI

Karar için duruşmaya ara veren mahkeme, aranın ardından Bal'ı, 'Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, kararında indirim hükümlerini uygulamadı.