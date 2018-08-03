Şeker fabrikası işçilerine verilen sözler tutulmadı

ŞAHİN YATKIN/BİRGÜN- Hükümetin “hiçbir işçi mağdur edilmeyecek” sözüne rağmen satılan şeker fabrikalarında işçi kıyımı sürüyor. Muş Şeker Fabrikası’nda çalışan 406 taşeron işçiden 346’sı işten çıkarıldı. Devri gerçekleştirilen 7 şeker fabrikasından çıkarılan işçi sayısı 775’i bulurken, 811 kişi de emekliliğe zorlandı.

Türkşeker'in elindeki 25 şeker fabrikasından 14'ünü satışa çıkararak, 13'ünü Nisan ayında arsa ve arazileriyle birlikte özel sektöre satan hükümetin, taşeron işçilere “5 yıl çalışma garantisi ya da başka kurumlara geçiş hakkı sağlanacağı” sözüne karşın, Erzurum, Erzincan, Muş, Elbistan, Çorum Şeker fabrikalarında birbiri ardına yaşanan işten çıkarmalar kıyıma dönüştü.

Tazminatlar ödenmiyor

Fabrikaların satışı sürecinde oluşturdukları heyetle 25 şeker fabrikasını ziyaret ederek, “Şeker vatandır satılamaz” kampanyasına öncülük eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, verilen sözlere karşın seçim sonrası fabrikalarda sorgusuz sualsiz işten çıkarmalar yaşandığına dikkati çekti. Emekliliği gelen işçilerin de işten atılma tehdidiyle emeklileğe zorlandığını belirten Ağbaba, şunları kaydetti:

“Bugüne kadar devri gerçekleşen 7 şeker fabrikasından toplamda 775 işçi işten atılmış, 811 işçi de zorla emekliliğe sevkedilmiştir. Çorum Şeker Fabrikası’ndan 92 işçi, Elbistan’da 31 işçi, Erzurum’da 149 işçi, Erzincan’da 157 işçi, Muş şeker fabrikasında ise çalışan 406 işçiden 346’sı işten atılmıştır. Satışı yapılan diğer fabrikaların devir işlemleri bittiğinde de benzer şekilde işçi çıkarmaların devam edeceği ortadadır. Ayrıca yaşanan bir başka mağduriyetse, bu atılan işçilerin yıllarla biriken kıdem tazminatlarını ne alıcı firma ne de devletin ödemeye yanaşmamasıdır. İşçilere şekeri değil baldıran zehrini reva gören AKP’yi verdiği sözleri tutmaya çağırıyoruz. Şeker fabrikalarında işten atılan işçilerin bir an önce tekrar işlerine başlatılmasını ve mağduriyetlerinin sonlandırılmasını bekliyoruz ”