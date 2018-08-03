Sığınmacıların reçeteleri ödenmedi: Eczacılar mağdur

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün, Türkiye nüfusunun yüzde 4,37'sini oluşturan Suriyeli sığınmacıların reçete bedellerini eczacılara 6 aydır ödememesi mağduriyet yarattı.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan, "Suriye’den Türkiye’ye göç edenlerin ilaç bedellerinin ödenmesi 2018 yılı Mart ayından itibaren Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne devredildi. Devir olduğu günden bu yana yani 6 aydır eczacılarımıza herhangi bir ödeme yapılmadı” dedi.

Türkiye'de 3.5 milyonu aşkın Suriyeli sığınmacının en çok yaşadığı illerin İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Adana, Mersin, Bursa, İzmir ve Kilis olduğunu belirten Saydan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle bu illerdeki eczacılar reçete bedellerini alamadıkları için bu durumdan ağır şekilde etkileniyorlar. 4 bin 500 eczacı mağdur. Genel Müdürlükle yapılan görüşmelerde ise en az yirmi gün daha para ödenemeyeceği bildirildi. Yapılan görev dağılımında reçete incelemesi SGK’da yapılıyor, reçete parası AFAD’dan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne gönderiliyor. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ise sadece aradaki koordinasyonu sağlamak düşüyor. Geçtiğimiz altı aylık dönemde ise kontrolü bitmiş reçetelerin illere kargo ile gönderme işi bile beş ay sürdü. Halen Ağustos ayının 15’i gibi belki para yatırılabilir söylemleri eczacıları iş yapamaz hale getirdi. Yetkililerden bir an evvel geciken reçete bedellerinin eczacılara ödenmesini, konu hakkında net tarih verilmesini, bu işe düzgün basiretli bir çözüm üretilmesini istiyoruz. Aksi halde bu uygulama sürdürülebilirlikten çıkmaktadır.”