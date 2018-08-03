Aşk büyüsü ve Papaz büyüsü nedir?

Tüm Merak ettiğiniz her şeyi sizin için araştırdık. Büyü yapmadan birini kendine aşık etmek mümkün mü? Sorularınızın yanıtı burada!

Medyum Süleyman Hoca, Papaz büyüsü ve aşk büyüsünü detaylıca açıkladı! Büyü yapmadan ve günaha girmeden sevgi bağınızın karşılıklı olmuş veya kopmuş olması durumlarında yapılan işlemler olduğunu söyledi. Dualı vefk yöntemleri olduğunu ifade eden Süleyman Hoca bu yazımızda merak ettiğiniz birçok konuda sizi aydınlatacaktır.

Büyü yapmak ve yaptırmak günah ve haramdır. Büyü yapmadan birinin kalbini kazanma yöntemlerini Medyum Süleyman hocaya sorduk? Dua ve özel tılsımlar ile bunun mümkün olduğunu açıklayan Süleyman Hoca, büyü yaptırmadan veya bir Medyum hocaya gitmeden istediğiniz kimseyi aşık etmek mümkündür. Ama bu kimseyle kesinlikle bir gönül bağınız olmalı, mesela daha önceden sevgiliydiniz ayrıldınız veya karı kocaydınız boşandınız. Kesinlikle bir ilişkiniz olmak zorunda! Kalbiniz birine mühürlendi onu maddi ve manevi her manada kendinize aşık etmek istiyorsanız. O Medyumdan Bu medyuma gezerek iyi bir medyum aramanıza gerek yok! İşte birini kendine aşık etme yöntemlerini sizin için işin ehli hocadan öğrendik.

Papaz Büyüsü nedir?

Papaz büyüsü sanıldığı gibi bir papaz tarafından özenle hazırlanan bir büyü yöntemi değildir. Bazı Medyumlar sana Papaz büyüsü yapacağım diyerek insanları farklı şekilde yönlendirmesi ve toplum arasında bu isimle bilinmesine neden olmuştur. Halk arasında genelde her kes bu yöntemi papaz büyüsü olarak bilir. Bunun için illa bir papaz bulup ona papaz büyüsü yaptırmaya sakın kalkışmayın. Papaz büyüsü Hıristiyanlıkla veya bir kiliseyle alakası olmayan bir şeydir. Kiliselerin ön gördüğü veya yapın diye teşvik ettiği bir şey kesinlikle değildir. Papaz büyüsü diye bir büyü adını ortaya çıkartan bazı Medyumlar var. Birinin ağzından çıkmış sonra toplum arasında böyle bilinmesine neden olmuştur böyle bir büyü yöntemi kesinlikle yoktur! Medyum Süleyman hocaya Papaz büyüsünü sorduk, Kendisi süfli vefkler ve gayrimüslim erkek kadın mezarlarına vefkler ve tılsımlar gömüldüğü için bu maksatlı kullanıldığı ve bu yönteme Papaz büyüsü isminin verilmiş olabileceğini söyledi. Gerçek papaz büyüsü yapan bir medyum arasanız da bulamazsınız bu konuyla ilgili detaylı olarak yazdığı makalesini Papaz büyüsü sayfasını ziyaret ederseniz merak ettiğiniz her şeyi kolay ve detaylı olarak öğrenebilirsiniz.

Aşk Büyüsü nedir?

Aşk büyüsü hakkında birçok vefk ve tılsımlar vardır. En doğru kaynak dua ve hacet namazı ile yapılan büyü yapmadan gönlünüzden geçirdiğiniz kişi niyetine belirli sayıda Esma ve ayetler ile okunan kasemlere denir. Aşk büyüsü günahtır ama büyü yapmadan birinin kalbini celp etmek mümkündür ona yönelik dualar ve tılsımlar ile bunu yapmak isterseniz, Medyum Süleyman hocanın tavsiye ettiği Aşk büyüsü Sırlı yöntemlerini açıkladığı sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Süleyman Hoca iletişim: www.medyumsuleymanhoca.com