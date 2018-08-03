3 Ağustos 2018 09:02

İstanbul'da iğrenç olay: Çocuğa toplu istismar

İstanbul'da iğrenç olay: Çocuğa toplu istismar
İstanbul Beykoz'da 12 yaşındaki kız çocuğuna birden fazla kişinin cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.
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İstanbul Beykoz’da Y.Y. isimli 12 yaşındaki kız çocuğunun, ilçenin çeşitli mahallelerinde oturan birden fazla kişi tarafından üç gün boyunca cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı.

Beykoz’da tanınmış isimlerin çocuklarının da olaya karıştığı ifade edilirken, çocuğun üç gün önce kendisini istismar eden kişiler tarafından bir eve kapatıldığı aktarıldı. Yerel haber sitesi Dost Beykoz’da yer alan habere göre, yakalama kararı bulunan 15 kişiden 9’u gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişiden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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