Afrin'den kötü haber! Şehit ve yaralılar var...

Afrin’den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Suriye’nin Afrin kırsalında güvenlik güçleri ile YPG'liler arasında çatışma çıktığı bildirildi. Çatışmada şehit ve yaralıların olduğu bildirildi. Teröristlerin ateş altına alındığı bölgedeki yaralı askerler, tahliye edilerek Hatay’daki hastanelere taşındı.

BÖLGE OBÜSLERLE VURULDU

Çatışmanın ardından bölgeye takviye ekipler sevk edilirken, sınırdaki konuşlu birlikler de YPG'lilerin geçiş güzergahlarını çok namlulu roket atar ve fırtına obüsleriyle ateş altına aldı.