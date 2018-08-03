FETÖ'cü listesine AKP'li ismi ekledi: Tutuklandı

Bolu’nun Sesi internet haber portalı, FETÖ’cü oldukları emniyet istihbarat kayıtlarında tespit edilen ve birçok üyesi ve yöneticisi FETÖ soruşturmalarında yargılanan Abant Çalışanları Derneği ve Bolu Sanayici İş Adamları Derneği BOSİAD’ın üye listelerini yayınlanmıştı.

Üye listelerinde tanınmış iş adamlarının yanı sıra AKP’li Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Belediye eski Başkan Yardımcısı Ekrem Çetinkaya, Bolu Belediye Meclis üyesi ve Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı’nın da isimlerinin olması dikkat çekmişti.

Bu haber üzerine Alaaddin Yılmaz, Ekrem Çetinkaya ve Necip Çarıkçı listeyi yayımlayan Gazeteci Kamuran Alagözoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Medya 14’ün haberine göre; mahkeme Alagözoğlu’nu üye kayıtlarını kamuoyuna açıklamaktan değil ilgili listelerde Yılmaz, Çetinkaya ve Çarıkçı’nın vatandaşlık numaralarını yer almasından ötürü suçlu buldu.

Alagözoğlu savunmasında “kendisine mail yöntemi ile listelerin geldiğini herkesin bilebileceği vatandaşlık numaralarının listelerde bulunduğunu” ifade ederek “vatandaşlık numarası bulunamayacak bir bilgi değil, zaten internet portalında numaraların bulunduğu listelerin 15 dakika durduğunu ardından numaraları kapatılmış halde yayınlandığını ve beraatını” talep etti.

İfadeyi dikkate almayan mahkeme Alagözoğlu’nu 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Alagözoğlu aynı gün istinaf mahkemesinde kararı temyiz etti.

ÜST MAHKEME KARARI ONADI

İstinaf Mahkemesi Gazeteci Kamuran Alagözoğlu’nu ilgili kişilerin vatandaşlık numaralarını kamuya açık portalda yayınlamaktan verilen cezayı onadı.

İstanbul Maltepe’de güvenlik güçlerinin yaptığı GBT kontrolünde tutuklaması olduğu tespit edilen Alagözoğlu İstanbul polisi tarafından alıkondu ve Bolu’ya getirilerek T Tipi Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi.

Daha önce de Alaaddin Yılmaz belediye zabıtası marifetiyle Kamuran Alagözoğlu’nun evinin suyunu kesmek, işyerini mühürlemek gibi pek çok icraata imza atmıştı.