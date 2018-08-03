Ünlü yazara tehdit ve şantaj

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre yazar Lale Müldür, 2010'da bir hastalık geçirdi. Tedavi sonrası Müldür'ün ağabeyi İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak kardeşi hakkında kısıtlama kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme, 2013'te Müldür'e yasal danışman olarak kardeşi Süleyman Uğur'u atadı. Mahkeme kararı sonrası Müldür, Bodrum Gümüşlük'te yaşamaya başladı. Bu süreçte Müldür'le arkadaşlık kurmaya çalışan Semra A. isimli genç kadın ünlü yazarın önce güvenini kazandı. Sonra iddiaya göre genç kadın Müldür'ün mirasının bir kısmını şantaj yoluyla üzerine almaya çalıştı.

TEHDİT VE ŞANTAJ İDDİASI

Durumu fark eden Müldür, kardeşi Süleyman Uğur'dan yardım istedi. Ünlü yazarın durumu kardeşine anlattığını öğrenen Semra A. ve arkadaşları yine iddiaya göre, Müldür'ü tehdit ederek üzerine kayıtlı birkaç evin tapusunu zorla almaya çalıştı. Müldür, yaşadığı tehdit ve şantaj şokuyla, yardımcısı ile birlikte Bodrum'dan İstanbul'a geldi.

YAŞADIĞI KORKUYU ANLATTI

Ünlü yazar tüm bu yaşananlar ardından geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesinde yaşadığı korkuyu dile getiren Müldür, hayati tehlikesi bulunduğunu belirterek koruma kararı talep etti. Müldür'ün şikâyeti sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.