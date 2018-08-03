Öğrenciler mağdur olmuştu: O isimler görevden alındı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS yerleştirme sınav sonuçlarını geçtiğimiz günlerde açıkladı. 1 milyon 268 bin kontenjanın 342 bininin boş olmasına rağmen 91 bin öğrenci boşta kaldı.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından çok sayıda öğrenci mağdur oldu. Yerleştirmenin, algoritmanın değiştirilmesi nedeniyle yapılamadığı iddia edilmişti.

SORUMLULAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

odatv'nin haberine göre, bunun üzerine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti. Milli Eğitim Bakanlığı’nda LGS yerleştirmesiyle ilgili açıklamalar yapan Muhterem Kurt ve sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.

GÖREVDEN ALINDILAR

Yerleştirme işlemlerinden sorumlu Muhterem Kurt’un sağ kolu olarak bilinen Ölçme Değerlendirme Genel müdürü Bayram Çetin ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Bilal Tırnakçı ise görevden alındı.