Adnan Oktar: Biz Keriz miyiz ya?

“Biz keriz miyiz ya? Ne gerek var askere gitmeye? Enayi misiniz, ölmeye başka adam mı yok?” dediği belirlenen Oktar'ın, vakti gelenleri yurtdışına gönderdiği öğrenildi.

Adnan Oktar Suç Örgütü elebaşı Oktar’ın vatani görevini yapmak isteyen örgüt mensuplarına askerlik yapmamaları yönünde verdiği talimatlar günyüzüne çıktı. Soruşturma kapsamında ifade veren Ü.K., E.E., Ö.M. ve Y.S.E. isimli müştekiler, Oktar’ın askerliğe bakış açısıyla ilgili önemli ipuçları verdi. Müşteki ifadelerinde, Adnan Oktar’ın askerlik yaşı gelen üyelerini vatani görevini yapmaktan uzaklaştırmak için yurtdışına gönderdiği bilgisi yer aldı.

‘BİZ KERİZ MİYİZ YA’

Yeni Şafak'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre; Soruşturma dosyasında ifadesi bulunan müştekilerden Ü.K., Oktar’ın örgüt üyesi erkeklerden hiç birisinin askere gitmesini istemediğini, askerlik vakti gelenleri yurtdışına göndererek orada çalışıyormuş gibi gösterdiğini anlattı.

Oktar'ın “Biz keriz miyiz ya değerli vaktimizi orada geçireceğiz? Ne gerek var askere gitmeye” dediğini söyleyen Ü.K., “Örgütte hiç kimse askerlik yapmamıştır. Örgüte gelmeden önce askerlik yapmış çok az kişi vardır. Beni de askerlik vaktim geldiğinde Dubai’ye yolladı ve örgüt üyesi C.Y.’nin şirketinde çalışıyormuş gibi göstertti” dedi.

Konuyla ilgili ifade veren bir diğer müşteki Y.S.E. de kendilerini sürekli askerlikten soğutan Adnan Oktar'ın "Lan enayi misiniz. Siz bana burada lazımsınız" dediğini söyledi.