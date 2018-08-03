İstanbul’da operasyon: Gözaltılar var

Özel Harekat polisleri de operasyonlara destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Avcılar, Bağcılar, Fatih Kartal, Kağıthane, Üsküdar, Ataşehir ilçelerinde şafak vakti birçok adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda sokak satıcısı olduğu değerlendirilen 8 kişi gözaltına alınırken 4 adet silah ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul’da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şafak vakti birçok adrese operasyon düzenledi. Şafak vakti operasyon yapacak ekipler İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanıp konvoylar halinde adreslere doğru yola çıktı. Operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, çok sayıda sivil ekip katıldı.

Daha önceden belirlenen adreslere gelen ekipler açılmayan kapıları koçbaşı ve levyelerle kırdı. Adreslere giren polis ekipleri evleri didik didik aradı. Operasyona hassas burunlu köpekler de katıldı. Ekipler adreslerde arama yaparken özel harekat polisleri de elleri tetikte hazır bekledi. Sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken yapılan aramada bulunan 4 adet silah ve çok miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu bir miktar da uyuşturucu maddeye el kondu.