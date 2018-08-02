152 kadın örgütünden ortak bildiri: Vazgeçmiyoruz

152 kadın örgütünden oluşan Türkiye Kadın Hareketi Bileşenleri, bugüne kadar mücadele sonucu sağlanan haklarını korumak için mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.
Giderek artan kadına yönelik şiddete karşı 152 kadın örgütü ve 300’e yakın şubeden oluşan Türkiye Kadın Hareketi Bileşenleri ortak bir bildiri yayımladı.
Türkiye Kadın Hareketi Bileşenleri imzasıyla yayımlanan bildiride kadınlar, “Mücadelelerle kazandığımız haklarımızdan, eşitlik ve özgürlük talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz ve cinsiyet ayrımcılığını pekiştiren her türlü söylem, siyasi pratik ve uygulamanın karşısında duracak ve sorumluları teşhir edeceğiz” dedi.
Bileşenler Türkiye’nin bütün siyasetçilerini, siyasi partilerini ve sivil toplum bileşenlerini de, siyasal ve toplumsal sorumluluk almaya çağırdı.
Bildiride, kadınları eşit yurttaşlar olmaktan çıkarmak, emeğini sömürmek, güçsüzleştirmek isteyen bütün söylem ve politikalara karşı, tüm kadın örgütlerine “dayanışma” çağrısı yapıldı. Kadınların kendi hayatları hakkında karar verme yetkisine sahip olan özgür ve eşit bireyler olarak, kadın emeği, bedeni ve kimliği üzerinde kurulmak istenen tüm tahakküm biçimlerine karşı çıkmaya devam edeceği bildirildi.
"Haklarımız tehdit altında"
“Haklarımızdan da mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz” başlıklı bildiride, özetle şu ifadelere yer verildi:
“Her kesimden kadının, etnisite, sınıf, dini inanç, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, dil, engellilik, yaşlılık, sığınmacı/mülteci gibi farklı kimliklerini kapsayan hukuki ve fiili eşitliğin sağlanmasının, toplumsal bir sorumluluk ve devletin yükümlülüğü olarak kabul edilmesi yolunda önemli mesafeler aldık. Devletin, ulusal ve yerel eylem planları oluşturmasını sağladık. Bugün, ulusal ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış en temel yasal haklar ve kurumlar ciddi bir tehdit altındadır. Bunun en son örneği, kadınlarla ilgili tek bakanlığın adının önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak değiştirilerek işlevsizleştirilmesi ve ardından da Çalışma Bakanlığı’na bağlanmasıdır.
Yasalarda kadınlar lehine olabilecek her ne varsa bunları budama girişimleri bugün hızla yasaların tamamen kaldırılması taleplerine dönüşmüştür. ‘Aile reisliği geri getirilsin’, ‘Çocukların velayeti babaya verilsin’, ‘Ev içi emek nedeniyle evlilik içinde edinilen malların eşit paylaşımından vazgeçilsin’, ‘Kadına karşı şiddetle ilgili 6284 sayılı yasa tamamen kaldırılsın’, ‘Avrupa Konseyi’nin şiddetle ilgili sözleşmesinden Türkiye imzasını çeksin’ gibi talepler yaygınlaştırılmaya başlandı. Daha da ötesi, bu taleplerin gerçekleştirilmesinin önünde engel olarak görülen kadın örgütleri de açıkça hedef olarak gösterilmektedir. Ancak, Türkiye Kadın Hareketi’nin, Türkiye’nin tarih boyunca değişen erkek egemen yapılarına her zaman karşı durduğunu, bugün de karşı duracağını ve mücadelesinden de haklarından da vazgeçmeyeceğini hatırlatıyoruz.”
İmzacı kadın örgütleri
Gazete Duvar yazarı Berrin Sönmez’in bugün yayınlanan, ‘İktidarın kadın haklarıyla imtihanı’ başlıklı yazısında da yer verdiği ortak açıklamaya imza atan kadın örgütleri şunlar:
1. Adana Kadın Dayanışma Merkezi (AKDAM)
2. Adana Kadın Platformu
3. Adıyaman Anadolu İş Kadınları Derneği
4. Ankara Kadın Ressamlar Derneği
5. Antakya Kadın Dayanışması
6. Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu
7. Antalya BİZ (Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği) Topluluğu
8. Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği
9. Antalya Nar Kadın Dayanışması
10. Atakent Kadın Meclisi
11. Aydın Kadın Efeler Derneği
12. Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi
13. Bağımsız Kadın Derneği (Mersin)
14. Barış için Kadın Girişimi
15. Başkent Kadın Platformu Derneği
16. Batman Helkis Kadın Platformu
17. Bayan Yanı
18. BEKEV-İzmir
19. Beylikdüzü Kent Konseyi Kadın Meclisi
20. Birleşik Metal Kadın Komisyonu
21. Buca Kent Konseyi Kadın Meclisi
22. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
23. Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği ve Kadın Danışma Merkezi (ELDER)
24. ÇEKEV-İzmir
25. Çiğli Kadın Platformu
26. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Merkez ve 96 Şubesi
27. Demir Leblebi Kadın Derneği
28. Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği
29. Deriteks Sendikasından Kadınlar
30. Dicle Amed Kadın Platformu
31. Didim Kibele Kadın Yardımlaşma Dayanışma Derneği
32. Dikili Kadın Platformu
33. DİSK Ege Bölge Sekreterliği Kadın Çalışmaları
34. DİSK Kadın Komisyonu
35. Doğu Güneydoğu İş Kadınlar Derneği (DOGÜNKAD)
36. Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye Koordinasyonu
37. Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği (EKAMEDER)
38. Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi
39. Ege Kadın Buluşması
40. Ege Kadın Dayanışma Vakfı (EKDAV)
41. Ekmek ve Gül
42. Engelli Kadın Derneği
43. Erktolia
44. Eşit Yaşam Derneği
45. EŞİTİZ (Eşitlik İzleme Kadın Grubu)
46. Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu
47. Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu
48. Ev Kadınları Derneği (EVKAD) – Adana
49. Femin&ArtUluslararası Kadın Sanatçılar Derneği Genel Merkezi ve Şubeleri
50. Feminerva Dergi
51. Fethiye Çocuk İstismarını Önleme Derneği
52. Fethiye Kadın Danışma Dayanışma Derneği
53. Filmmor Kadın Kooperatifi
54. Foça Barış Kadınları
55. Gaziemir Kent Konseyi Kadın Meclisi
56. Genel-İş Sendikası’ndan kadınlar
57. Giresun Cumhuriyet Kadınları Derneği
58. Giresun Kadın ve LGBTI Platformu
59. Giresun KESK Kadın Komisyonu
60. Günebakan Kadın Derneği (Mersin)
61. İlerici Kadınlar Meclisi
62. İmece-Der’li kadınlar
63. İmece Kadın Dayanışma Derneği
64. İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi Kadın Komisyonu
65. İnşaat ve Kadın Derneği
66. İRİS Eşitlik Gözlem Grubu
67. İstanbul Dayanışma Platformu
68. İstanbul Emek ve Meslek Örgütlerinden Kadınlar Grubu
69. İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB)
70. İzmir Amargi
71. İzmir Kadın Dayanışma Derneği
72. İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi
73. İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (41 örgüt bileşeniyle)
74. İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi
75. İzmir Kent Konseyleri Kadın Meclisleri Birliği
76. KADAV – Kadınlarla Dayanışma Vakfı
77. Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER)
78. Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) Ankara
79. Kadın Çalışmaları Derneği
80. Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu
81. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
82. Kadın Dayanışma Vakfı
83. Kadın Emeği Kolektifi
84. Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)
85. Kadın Haklarını Koruma Derneği Genel Merkezi ve Şubeleri
86. Kadın Meclisleri
87. Kadınların Gücü Kültür Eğitim Dayanışma ve Yardımsevenler Derneği (KADGÜC) İzmir
88. KAHDEM (Kadınlara Hukuki Destek Merkezi Derneği)
89. Kadının İnsan Hakları- Yeni Çözümler Derneği
90. Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği Genel Merkezi ve Şubeleri
91. Kadın Partisi
92. Kadın Yazarlar Derneği
93. Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi
94. Kampüs Cadıları
95. Kaos GL
96. Karadeniz İlleri Kadın Platformu (KİKAP) Atakum
97. Karadeniz İlleri Kadın Platformu (KİKAP) Samsun
98. Karadeniz İlleri Kadın Platformu (KİKAP) Trabzon
99. Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği
100. Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği (KARKADER)
101. Karşıyaka Kent Konseyi Kadın Meclisi
102. Kazdağlı Kadınlar
103. KAZETE
104. KAZETE-DER
105. KESK Kadın Meclisi
106. Kırkyama Kadın Dayanışması
107. Kırmızı Biber Kadın Derneği
108. Kuşadası Kadın Dayanışma Platformu
109. Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi
110. Koza Kadın Derneği
111. Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması
112. Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği
113. Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği
114. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
115. Mor Dayanışma
116. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği
117. Muğla Emek Benim Kadın Derneği
118. Muğla Karya Kadın Derneği
119. Nar Kadın Dayanışması
120. Narlıdere Kent Konseyi Kadın Meclisi
121. Ordu Kadını Güçlendirme Derneği
122. Samandağ Kadın Dayanışma Derneği
123. Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği
124. Silivri Kent Konseyi Kadın Meclisi
125. Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği
126. Sosyal Dayanışma Ağı (SODA)
127. Sosyalist Kadın Meclisleri
128. Şahmeran Kadın Platformu
129. TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu
130. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK)
Kadın Çalışma Grubu
131. TJA – Tevgere Jinen Azad
132. Trabzon Cazıları
133. Trabzon Eşitlik İnisiyatifi
134. Trabzon Ev Eksenli Çalışan Emek Sensin Kadın Derneği
135. Türk Anneler Derneği Trabzon Şubesi
136. Türk Kadınlar Birliği (Genel Merkez ve 79 Şubesi)
137. Türk Kadınlar Konseyi Genel Merkezi ve Şubeleri
138. Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu
139. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (Genel Merkez ve 24 şubesi)
140. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF)
141. Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (Genel Merkez ve 39 Kulüp)
142. Uçan Süpürge Vakfı
143. Umutlu Kadınlar
144. VAKAD’lı kadınlar
145. Van Ahtamar Kadın Platformu
146. Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme
Kooperatifi (YAKA-KOOP)
147. Yaşam Kadın Merkezi Derneği
148. Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği
149. Yeniyol’dan Kadınlar
150. Yeryüzü Kadınları – İzmir
151. Yoğurtçu Kadın Platformu
152. Zeytin Kadın Kooperatifi