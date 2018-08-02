Poyrazköy davasından yargılanmıştı; amiralliğe terfi etti

T24- Amirallere suikast ve Kafes davaları ile birleştirilen Poyrazköy davasında yargılanan, Kardak kayalıklarına çıkan iki timden birinin komutanı Deniz Albay Ercan Kireçtepe ile Turhan Ecevit amiralliğe terfi etti.

İnce'nin 'Apoletlerini sökeceğim' dediği komutana terfi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

SAT Komandosu Deniz Albay Ercan Kireçtepe ile Turhan Ecevit, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde amiralliğe terfi edildiler.

Mustafa Turhan Ecevit, Poyrazköy Davası'nda tutuklanmış, terör örgütü üyeliğiyle suçlanmış, hakkında ömür boyu hapis cezası istenmişti. Ecevit, Hasdal Cezaevi'nde yaklaşık yedi buçuk ay hapis yatmış, ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.