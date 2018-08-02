Aydın'daki FETÖ davasında 51 sanığa hapis cezası

Mahkeme heyeti, 51 sanığa 2 yıl 1 ay ila 13 yıl 6 arasında değişen hapis cezası verdi. 22 sanık berat ederken, 14 sanığın dosyası ayrıldı.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda görülen 17'si tutuklu 87 sanıklı davanın karar duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, tarafların avukatları ile sanık yakınları katıldı. Son sözleri sorulan sanıklar, örgüt üyesi olmadıklarını ileri sürerek beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, örgütün mahrem imamlarından sorumlu olduğu ileri sürülen O.Y.'nin de aralarında bulunduğu 32 sanığa, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 4 ay ila 13 yıl 6 ay, 19 sanığa 'Silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 2 yıl 1 ay ila 3 yıl 1 ay 15 gün arasında hapis cezası verdi. 22 sanık ise beraat etti. Mevcut delil durumları göz önüne alınan 14 sanığın dosyası ise ayrıldı.