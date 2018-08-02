Ankara'ya deniz geldi!

Başkent'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış kentin birçok noktasında hayatı felç etti.

Ankara’da saat 4 sularında başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Çankaya ve Mamak’ta bazı araçlar suya gömülürken birçok ev iş yerini de su bastı.

Sağanak yağışla beraber Akay ve Tandoğan’daki alt geçitler su altında kalırken, birçok araç da sele kapıldı.

Büyükşehir Belediyesi’ne ait çok sayıda vidanjör, şehrin çeşitli noktalarındaki yol, köprü altı ve sokaklarda tıkanan rögarlara müdahale etti, polis ve itfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Selde hasar gören araçlar çekiciler yardımıyla kurtarıldı.