Acı olay: Traktörle çaptığı eşi hayatını kaybetti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, üzüm bağında çalışan eşi Fadime Sağrıoğlu'na (69) traktörü ile çarpıp, ölümüne neden olan Mustafa Sarıoğlu (71) jandarma tarafından gözaltına alındı.