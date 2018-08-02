Sağlıkta şiddete bekçili önlem

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçi Teşkilatı görevlileri, başarılı çalışmalarıyla kendilerini tanıtıyor. Bekçiler, şehrin en işlek cadde ve sokaklarında geceleri adeta kuş uçurmuyorlar. Mahallelerde 22.00 ile 06.00'a kadar insanların huzuru ve güvenliği için gözünü kırpmadan nöbet tutan bekçiler, olağanüstü durumlarda destek ekip olarak her noktada görevlendirilebiliyor. Asayiş, terör ve narkotik suçlarıyla ilgili önleyici kuvvet olan bekçiler, sokakta vatandaşlarla sürekli temas halinde. Bekçilerin görev yaptığı noktalardaki suç oranlarında gözle görülür bir azalış yaşandığı öğrenildi. Olaylara müdahale açısından yetki olarak polislerle bir farkı olmayan bekçiler, şimdi de Sakarya genelindeki hastanelerde nöbet tutmaya başladı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nün 'Sağlıkta şiddet olaylarının engellenmesi' başlığı altında düzenlenen proje kapsamında, bekçiler artık hastane bahçesi, acil servisler ve polikiliniklerde de görev yapıyor.

Uygulama ilk olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenikent Devlet Hastanesi, Korucuk Devlet Hastanesi'nde devreye sokuldu.

Doktora ve hastane personeline dışarıdan yapılabilecek ve hasta yakınları arsında yaşanabilecek olaylara karşı hazır bekleyen bekçiler, hastanelerde kuş uçurmuyor.