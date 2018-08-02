Poyraz'ın 40 bin liralık işitme cihazını çaldılar

Sakarya'nın Erenler ilçesinde Poyraz Akdemirci'nin (10) duymasını sağlayan 40 bin lira değerindeki işitme cihazını çaldılar. Hırsızlara tepkisini gösteren anne İpek Akdemirci, "Evladımın dünyayla olan bağlantısını kopardılar. Türkiye'ye sesleniyorum, ne olur biri bize yardım etsin" dedi.

Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde yaşayan Ali ve İpek Akdemirci'nin tek çocukları Poyraz, 2 yıl önce annesi ve babası iş yerindeyken evde yüksek ateş nedeniyle havale geçirdi. Oğlunu evde kendinden geçmiş halde bulan annesi, hemen hastaneye götürdü. Hastanede müdahale edilen Poyraz'ın duyma yetisini neredeyse tamamanen kaybettiği belirlendi. Anne ve babası, Poyraz'ı birçok hastaneye götürerek ayrı testler yaptırdı. Poyraz, geçirdiği ameliyat sonrası Sağlık Bakanlığı'nın ücretsiz verdiği 40 bin lira değerindeki işitme cihazıyla duymaya başladı.

Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, sokakta oynayan Poyraz'ın kulağından işitme cihazını alarak kaçtı. Poyraz'ın anne ve babası cihazı çalanların yakalanması için polise başvurdu.