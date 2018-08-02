2 Ağustos 2018 15:29

Nusret'e bir şok daha!

Nusret'e bir şok daha!
Kısa süre önce Beşiktaş'taki işletmesi mühürlenen Nusret Gökçe'nin bu defa da İstinye Park'taki Nusr-Et isimli işletmesi için işlem yapıldı.
+ A -

Paylaş

Sözcü'de yer alan haber şöyle: Nusret’in İstinye Park’taki restoranı geçtiğimiz günlerde sigara içildiği gerekçesiyle Sarıyer Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından mühürlendi. Restoran şu anda hizmet vermiyor. Telefonlarını da açan yok.

24 Temmuz 2018 tarihinde Nusr-Et’in Kapalıçarşı’nın tarihi Sandal Bedesteni kapısı üzerine astığı ‘Nusret’ tabelası da tepkiler üzerine kaldırılmıştı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, “Tarihe saygısızlığa son verildi” diyerek tabelaya tepkisini göstermişti.

Çok Okunanlar

Güncel