10 Ekim davasında sanık kendini Erdoğan sözüyle savundu

103 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim Ankara katliamı davasının Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşması devam ediyor. 19'u tutuklu 36 sanıklı dava Sincan Ceza İnfaz Kurumu içerisindeki salonda görülüyor.



EKSİK BELGELER OLMASINA RAĞMEN MAHKEME BAŞKANI KARAR VERECEK



Evrensel'in haberine göre; 182 klasörden oluşan dava dosyasında sanıklar hakkında eksikler belgeler vardı. Mağdur avukatları tarafından başka illerdeki mahkemelerden sanıklar hakkında istenilen belgeler getirilmedi. Katliama ilişkin kamu görevlilerini işaret edilen delillere karşın kamu görevlileri hakkında hiçbir dava açılmadı. Aradan geçen 53 celsede mağdur avukatları sanıklar ve kamu görevlileri hakkında talepte bulundu ve delilleri ortaya koydu. Şimdi Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın bugün karar vermesi bekleniyor. Başkan Giray'ın "Geceye kadar da sürse bugün karar vereceğim" dediği öğrenildi.



Duruşmanın üçüncü günü sanıkların ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarıyla devam ediyor.

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SANIKTAN HAKİME: ABİ KARDEŞ GİBİ KONUŞACAĞIM



Sanık Suphi Alpfidan, "Sadece birini tanıyorum diye iki yıldır buradayım. Sizinle bir abi kardeş olarak konuşacağım" diyerek söze başladı. Suçlamaları reddeden Alpfidan, ailelerin de kendisi gibi mağdur olduğunu savunarak "Bence de davayı burada bitirmeyin maddi gerçek açığa çıksın" dedi.



Alpfidan, 10 Ekim katliamını kastederek "Bu olay 15 Temmuz öncesi oldu bu işin içinde belki FETÖ'cülerin parmağı vardır" dedi.



SANIK TEKBİR İŞARETİ YAPTI



Sanık Hacı Ali Durmaz, bir sayfalık savunma hazırladığını söyleyerek suçsuz olduğunu iddia etti. Durmaz kendisi hakkındaki suçlamaları reddetti ve parmağıyla tekbir işareti yaparak "Allah vekildir iman edenlere" dedi.



Durmaz, kendisinin suçsuz olduğunu savunarak, "103 kere ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan adam tek bir sayfa savunma hazırlıyor. Normalde bunu da yapmayacaktım. Avukatım hazırlamış yapayım" diye konuştu. Mağdur aileleri Durmaz'a tepki gösterdi.



ERDOĞAN'IN SÖZÜYLE SAVUNMA YAPTI



Sanık Resül Demir, savunmasında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Cumhuriyeti devletinin benden özür dileyerek, beni buradan göndermesi gerekecek. Benim 3 yılımı çaldınız. Kendimi anlatmak için üstümü başımı yırtasım geliyor. Tayyip Erdoğan'ın 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözünün tersini yaparsanız, benim bütün ömrümü çalarsınız."